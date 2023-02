Si muove la Cina. E lo scenario può cambiare (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo un anno di guerra in Ucraina, si muove Pechino. Il piano di pace somiglia più a una resa, ma questa discesa in campo ha un grande valore ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo un anno di guerra in Ucraina, siPechino. Il piano di pace somiglia più a una resa, ma questa discesa in campo ha un grande valore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KleinW20 : @gas_lerner Per non parlare della Cina comunista e di come uno come Jack Ma sia riuscito a creare un colosso come A… - Lucina22082679 : @P_M_1960 In questo ventennale a guida Putin ,gli americani sembra non siano più attratti dal mito del russo e del… - halesia2004 : @Urfido Ho un bel libro sull'economia cinese nella mia libreria: non ricordo chi sia l'autore, ma il titolo e il co… - ilcorriereblog : BIDEN A KIEV/ Ecco l’ipotesi di accordo “scritta” nella visita del presidente Usa… - tomcorradini : 21) commento 3/3 MA se Cina si muove in un millisecondo USA mollano Zelensky e se la danno a gambe. USA sta logoran… -