"Si butta via", "A sinistra rabbiosi", è scontro tra Vecchioni e Salvini (Di domenica 26 febbraio 2023) L'affondo del cantautore contro il ministro Valditara in diretta tv ha provocato la reazione del vicepremier: "Rispondiamo con sorriso e lavoro" Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) L'affondo del cantautore contro il ministro Valditara in diretta tv ha provocato la reazione del vicepremier: "Rispondiamo con sorriso e lavoro"

