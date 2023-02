Shakira contro Piqué: l’ennesima vendetta in un nuovo brano (Di domenica 26 febbraio 2023) Quella di Shakira contro Piqué è una vendetta velenosissima, fatta di frecciatine e provocazioni che la dicono lunga sul risentimento della cantante. E così, dopo la chiacchieratissima Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53, è in arrivo un nuovo brano e, con sé, anche nuove bordate all’ex compagno. La collaborazione è con Karol G, anche lei di origine colombiana, con la quale ha unito le sue forze per servire una vera e propria vendetta in musica all’ex: “Anche la mia vita è migliorata, non sei più il benvenuto qui“. Shakira, nuovo brano contro Piqué in collaborazione con Karol G. La rottura tra Shakira e Gerard Piqué, si sa, ha lasciato ... Leggi su dilei (Di domenica 26 febbraio 2023) Quella diè unavelenosissima, fatta di frecciatine e provocazioni che la dicono lunga sul risentimento della cantante. E così, dopo la chiacchieratissima: Bzrp Music Sessions Vol. 53, è in arrivo une, con sé, anche nuove bordate all’ex compagno. La collaborazione è con Karol G, anche lei di origine colombiana, con la quale ha unito le sue forze per servire una vera e propriain musica all’ex: “Anche la mia vita è migliorata, non sei più il benvenuto qui“.in collaborazione con Karol G. La rottura trae Gerard, si sa, ha lasciato ...

