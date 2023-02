Sfregio di Vecchioni al governo | bufera Rai Salvini | a sinistra sempre più rabbiosi

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 febbraio 2023) Un attacco pretestuoso che parte dal nome, perché in certi casi - ovvero quelli che fanno comodo... - vale la locuzione latina "nomen omen" che sta per "il nome è un presagio". Il cantautore e insegnante Robertonel corso del programma condotto su Rai 3 da Massimo Gramellini "Le Parole" si è messo davanti alla lavagna per scrivere col gesso il nome del ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, reo di aver espresso legittime critiche sulla famosa lettera della preside di Firenze che vedeva nella rissa davanti al liceo Michelangiolo tra studenti di destra e dii prodromi di una sorta di nuovo regime fascista con ildi Giorgia Meloni..., il nome del ministro, lo scrive così: "Val(e) di tara". Perché? "Non è né un peso netto né un peso lordo, è quello che si ...