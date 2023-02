Serie C 2022/2023, il Padova fa il colpo esterno: 3-1 al Novara (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Padova batte 3-1 in trasferta il Novara e torna alla vittoria dopo cinque gare a secco. La squadra di Torrenta sblocca il risultato al 12?. Crivello crossa dalla sinistra, Vasic raccoglie, effettua un dribbling e col destro spiazza Pelagotti. Il Novara reagisce e sfiora il gol con Gonzalez, che spreca un rigore in movimento su assist di Rocca. Al 51? c’è il raddoppio. La firma è di Bortolussi, ma 90% del gol è di Franchini che semina il panico sulla sua corsia e serve un cross per l’attaccante che mette in rete per il 2-0. Al 57? arriva un’altra svolta: Tentoni entra duro da dietro su Vasic e riceve il rosso diretto (era già ammonito). Nel momento in cui il Padova sembra in grado di controllare il doppio vantaggio, arriva la rete che riapre tutto. Sugli sviluppi di un lancio lungo, Donnarumma esce dall’area e ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilbatte 3-1 in trasferta ile torna alla vittoria dopo cinque gare a secco. La squadra di Torrenta sblocca il risultato al 12?. Crivello crossa dalla sinistra, Vasic raccoglie, effettua un dribbling e col destro spiazza Pelagotti. Ilreagisce e sfiora il gol con Gonzalez, che spreca un rigore in movimento su assist di Rocca. Al 51? c’è il raddoppio. La firma è di Bortolussi, ma 90% del gol è di Franchini che semina il panico sulla sua corsia e serve un cross per l’attaccante che mette in rete per il 2-0. Al 57? arriva un’altra svolta: Tentoni entra duro da dietro su Vasic e riceve il rosso diretto (era già ammonito). Nel momento in cui ilsembra in grado di controllare il doppio vantaggio, arriva la rete che riapre tutto. Sugli sviluppi di un lancio lungo, Donnarumma esce dall’area e ...

