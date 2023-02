Serie B, giornata 26: colpaccio Parma, dilaga il Como (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Frosinone perde dopo sette partite di imbattibilità nella giornata 26 di Serie B, il Genoa vince e accorcia le distanze dalla capolista che comunque resta avanti di nove punti. La Reggina torna a vincere dopo un brutto periodo e sale al quarto posto, il Bari sbanca Brescia e il Como infligge una severa lezione al Cosenza. Aria tesa in casa Ternana: dopo la sconfitta interna contro il Cittadella si dimette il tecnico Aurelio Andreazzoli e il presidente Bandecchi litiga con i tifosi. Serie B, giornata 26: Frosinone-Parma 3-4, Genoa-SPAL 3-0 colpaccio del Parma che vince 3-4 sul campo del Frosinone e sale al settimo posto in classifica, interrompendo a sette partite la Serie positiva dei ciociari. Ducali avanti al 6’ con Vázquez che ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Frosinone perde dopo sette partite di imbattibilità nella26 diB, il Genoa vince e accorcia le distanze dalla capolista che comunque resta avanti di nove punti. La Reggina torna a vincere dopo un brutto periodo e sale al quarto posto, il Bari sbanca Brescia e ilinfligge una severa lezione al Cosenza. Aria tesa in casa Ternana: dopo la sconfitta interna contro il Cittadella si dimette il tecnico Aurelio Andreazzoli e il presidente Bandecchi litiga con i tifosi.B,26: Frosinone-3-4, Genoa-SPAL 3-0delche vince 3-4 sul campo del Frosinone e sale al settimo posto in classifica, interrompendo a sette partite lapositiva dei ciociari. Ducali avanti al 6’ con Vázquez che ...

