Serie B 2022/2023, Ascoli sullo 0-0: il Benevento in 10 si salva (Di domenica 26 febbraio 2023) Al Del Duca l’Ascoli pareggia 0-0 contro un Benevento in 10 uomini per un’ora di gioco. Al 34? Improta rimedia il secondo giallo e mette in salita la strada degli uomini di Stellone, che però riescono quantomeno a strappare un punto. I giallorossi salgono a 27 punti, a sole due lunghezze dalla Spal terzultima. L’Ascoli dà continuità alle ultime due vittorie consecutive, sale a 33 punti ma lascia con l’amaro in bocca per non aver conquistato tre punti che dato il contesto sembravano abbordabili. Ascoli (4-3-1-2): Leali; Adjapong (10’ st Donati), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara (21’ st Proia, 35’ st Lungoy); Falzerano; Ciciretti (21’ st Dionisi), Mendes (35’ st Simic). A disp.: Bolletta, Guarna, Quaranta, Giordano, Sidibe, Eramo, Tavcar. All.: Breda Benevento (3-4-2-1): ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Al Del Duca l’pareggia 0-0 contro unin 10 uomini per un’ora di gioco. Al 34? Improta rimedia il secondo giallo e mette in salita la strada degli uomini di Stellone, che però riescono quantomeno a strappare un punto. I giallorossi salgono a 27 punti, a sole due lunghezze dalla Spal terzultima. L’dà continuità alle ultime due vittorie consecutive, sale a 33 punti ma lascia con l’amaro in bocca per non aver conquistato tre punti che dato il contesto sembravano abbordabili.(4-3-1-2): Leali; Adjapong (10’ st Donati), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara (21’ st Proia, 35’ st Lungoy); Falzerano; Ciciretti (21’ st Dionisi), Mendes (35’ st Simic). A disp.: Bolletta, Guarna, Quaranta, Giordano, Sidibe, Eramo, Tavcar. All.: Breda(3-4-2-1): ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Sousa cambia tanto, Palladino prova la sorpresa in attacco: le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919-… - SkySport : Bologna-Inter 1-0 Risultato finale ? ? #Orsolini (76') ? ?? - DiMarzio : #SerieA | #Torino, #Ricci si allena in gruppo: le sue condizioni in vista della #Juventus - jhonny3211 : RT @Jugica60: CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO - SERIE A 2022-23 FARLOCCO ?? TAROCCATO ?? @FIGC COMPLICE ?? #GRAVINA ?? - sportface2016 : #SerieB, #Ascoli sullo 0-0: il #Benevento in 10 si salva -