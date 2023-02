Serie A, Udinese-Spezia 2-2 (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Termina in parità sul 2-2 il match della 24/a giornata di Serie A tra Udinese e Spezia, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con la doppietta di Nzola al 6? e al 72?, in mezzo le reti dei padroni di casa con Beto al 22? e Pereyra al 55?. In classifica i bianconeri salgono a quota 31 agganciando il Torino al nono posto, i liguri sono diciassettesimi con 20 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Termina in parità sul 2-2 il match della 24/a giornata diA tra, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con la doppietta di Nzola al 6? e al 72?, in mezzo le reti dei padroni di casa con Beto al 22? e Pereyra al 55?. In classifica i bianconeri salgono a quota 31 agganciando il Torino al nono posto, i liguri sono diciassettesimi con 20 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

