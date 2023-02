Serie A, punti preziosi in chiave salvezza per Salernitana e Spezia (Di domenica 26 febbraio 2023) Salernitana e Spezia conquistano punti preziosi per la salvezza nelle due gare pomeridiane, valide per la 24/a giornata del campionato di Serie A. I granata di Paulo Sousa si impongono con un netto 3-0 sul Monza e sale a quota 24 punti in classifica a +7 dalla zona retrocessione. Secondo ko di fila per il Monza di Palladino che resta a quota 29, in posizione comunque tranquilla. Successivamente, lo Spezia del neo tecnico Leonardo Semplici strappa un prezioso 2-2 in casa dell'Udinese e sale a quota 20 punti a +3 sul Verona che ha una gara in meno. I friulani di Sottil non riescono ancora a vincere in casa, ma agganciano momentaneamente il Toro a quota 3-1 al decimo posto. Prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023)conquistanoper lanelle due gare pomeridiane, valide per la 24/a giornata del campionato diA. I granata di Paulo Sousa si impongono con un netto 3-0 sul Monza e sale a quota 24in classifica a +7 dalla zona retrocessione. Secondo ko di fila per il Monza di Palladino che resta a quota 29, in posizione comunque tranquilla. Successivamente, lodel neo tecnico Leonardo Semplici strappa un prezioso 2-2 in casa dell'Udinese e sale a quota 20a +3 sul Verona che ha una gara in meno. I friulani di Sottil non riescono ancora a vincere in casa, ma agganciano momentaneamente il Toro a quota 3-1 al decimo posto. Prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 8 - Victor Osimhen è diventato il secondo giocatore più giovane (24 anni, 58 giorni) nell’era dei tre punti a vitto… - AliprandiJacopo : ??#Abraham sta sempre meglio. Tolti i punti alla palpebra sinistra e nei prossimi due allenamenti userà una maschera… - ilriformista : Quella fu la prima squadra a non perdere una partita in un campionato di Serie A: arrivò seconda, a 3 punti dal Mil… - Alefrassi84 : @1D_hug__ A parte che sei in serie A1, almeno dovresti stare nella decenza dei fondamentali e lui non c è, cmq ques… - Anto_ni_o___ : RT @GoalItalia: 11 goal in campionato, 6 reti e un assist nelle ultime sei presenze Solo Osimhen ha portato più punti alla sua squadra in S… -