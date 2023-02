Serie A: Milan - Atalanta 2 - 0 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Milan batte 2 - 0 l'Atalanta nel posticipo domenicale della 24/a giornata e aggancia l'Inter al secondo posto in classifica, festeggiando così il ritorno in campo di Maignan dopo 5 mesi e l'esordio ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilbatte 2 - 0 l'nel posticipo domenicale della 24/a giornata e aggancia l'Inter al secondo posto in classifica, festeggiando così il ritorno in campo di Maignan dopo 5 mesi e l'esordio ...

OptaPaolo : 41 - Zlatan #Ibrahimovic diventa oggi il giocatore più anziano del Milan a giocare nella massima serie (41 anni e 1… - AntoVitiello : Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima s… - OptaPaolo : 4 - Il #Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire alcun gol per la prima… - ClintoonAj71 : RT @TuttoMercatoWeb: Ibra è tornato. È il più anziano del Milan a giocare in serie A, superato Costacurta - ForzaMI67931706 : RT @apetrazzuolo: SERIE A - La classifica provvisoria: il Milan aggancia l'Inter al secondo posto, è a -18 dal Napoli -