Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorenzoFacchi4 : - Emanuele_8G : Bologna-Inter, la moviola: il gol annullato a Barrow - La Gazzetta dello Sport orsato torna ad arbitrare i cartonat… - sportli26181512 : Il gol di Barrow, il mani di De Vrij e il fuorigioco di Dominguez: cos'è successo al Dall'Ara: Il gol di Barrow, il… - sportface2016 : #MOVIOLA - #BolognaInter, gol annullato a #Barrow: #Orsato va al #Var, c'è fuorigioco di Dominguez. Valutato come n… - sportli26181512 : #Bologna-#Inter diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del ma… -

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata diA 2022/23:Udinese - Spezia L'episodio chiave delladel match tra Udinese e Spezia, valido per la 24ª giornata dellaA 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Marchetti. L'...Alla Dacia Arena, il match valido per la 24ª giornata diA 2022/2023 tra Udinese e Spezia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Alla Dacia Arena, Udinese e Spezia si affrontano per la 24esima giornata dellaA ...

Serie A - Bologna-Inter 1-0, moviola: mani di Darmian, era rigore Gol di Barrow annullato per fuorigioco Eurosport IT

Bologna-Inter, rivivi la moviola: annullato un gol a Barrow, tocco di ... Calciomercato.com

Il gol di Barrow, il mani di Darmian e il fuorigioco di Dominguez: cos'è successo al Dall'Ara La Gazzetta dello Sport

Serie A, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Beto | Serie A Calciomercato.com

MOVIOLA: gli episodi di Empoli-Napoli, espulsione al Var di Mario ... Calciomercato.com

SERIE A - Gli episodi arbitrali più controversi del lunch match disputato allo stadio Dall'Ara, valido per la 24esima giornata. La gara è stata arbitrata da Daniele Orsato della sezione di Schio.L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Inter, valido per l’24ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Orsato. L’episodio chiave del match valido per l’24ª giornata ...