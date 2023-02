Serie A | la MOVIOLA LIVE | regolare il gol di Beto Ammonito Ehizibue | era diffidato | salta l'Atalanta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Juventus Women Parma 2-1: alla poule scudetto coi tre punti, paura per Rosucci - Juventus News 24… - edicolasportiva : Serie A, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Beto - FiorenzoFacchi4 : - Emanuele_8G : Bologna-Inter, la moviola: il gol annullato a Barrow - La Gazzetta dello Sport orsato torna ad arbitrare i cartonat… - sportli26181512 : Il gol di Barrow, il mani di De Vrij e il fuorigioco di Dominguez: cos'è successo al Dall'Ara: Il gol di Barrow, il… -

Alla Dacia Arena, il match valido per la 24ª giornata diA 2022/2023 tra Udinese e Spezia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Alla Dacia Arena, Udinese e Spezia si affrontano per la 24esima giornata dellaA ...A San Siro il match valido per la 24ª giornata diA 2022/2023 tra Milan e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live A San Siro Atalanta e Milan si affrontano nel match valido per la 24° giornata di campionato diA ...

Serie A - Bologna-Inter 1-0, moviola: mani di Darmian, era rigore Gol di Barrow annullato per fuorigioco Eurosport IT

Bologna-Inter, rivivi la moviola: annullato un gol a Barrow, tocco di ... Calciomercato.com

Il gol di Barrow, il mani di Darmian e il fuorigioco di Dominguez: cos'è successo al Dall'Ara La Gazzetta dello Sport

Serie A, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Beto. Ammonito ... Calciomercato.com

Moviola Salernitana-Monza: l'episodio chiave del match Calcio News 24

SERIE A - Gli episodi arbitrali più controversi del lunch match disputato allo stadio Dall'Ara, valido per la 24esima giornata. La gara è stata arbitrata da Daniele Orsato della sezione di Schio.Al 13' rossoblù avanti con un gran gol del gambiano. Orsato annulla dopo almeno tre minuti di verifiche col Var. Decisivo l'offside dell'argentino ma gli emiliani protestano ...