Serie A Femminile | Pomigliano-Sassuolo 0-2 (Di domenica 26 febbraio 2023) IL TABELLINO Pomigliano-Sassuolo 0-2 MARCATRICI: 69? Sabatino (S), 82? Dongus (S) Pomigliano: Cetinja, Fusini (72? Corelli), Golob, Passeri (86? Apicella), Gallazzi, Battelani (72? Amorim), Taty (58? Bragonzi), Rizza, Martinez, Gianmarino (72? Novellino), Ferrario A disp: Fierro, Sangarè, Rabot, Caiazzo Allenatore: Gerardo ALFANO Sassuolo: Kresche, Philtjens, Mella (76? Dongus), Pleidrup, Bellucci (64? Tomaselli) Jane (64? Pondini), Brignoli, Sabatino, Orsi, Clelland (81? Popadinova), Filangeri A disp: Lauria, Monterubbiano, Brustia, Nowak, Nagy Allenatore: Gianpiero PIOVANI Arbitro: Sig. DI REDA Assistenti: Sig. FUMARULO IV Ufficiale: Sig. FEMIA Note: ammonite Bellucci (S), Tomaselli (S) Di seguito Highlights, Interviste e Fotogallery (Foto Vignoli) Fonte articolo e foto: ...

