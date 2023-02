Serie A, dal Governo presto la norma anti pirateria (Di domenica 26 febbraio 2023) La Lega Serie A è pronta a ottenere un provvedimento anti pirateria più severo nel giro di tre settimane. Lo spiega l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando che è allo studio un decreto governativo per consentire alle forze dell’ordine di fare cadere immediatamente (o al massimo entro mezz’ora) i siti che trasmettono illegalmente i match di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 26 febbraio 2023) La LegaA è pronta a ottenere un provvedimentopiù severo nel giro di tre settimane. Lo spiega l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando che è allo studio un decreto governativo per consentire alle forze dell’ordine di fare cadere immediatamente (o al massimo entro mezz’ora) i siti che trasmettono illegalmente i match di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

