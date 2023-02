Serie A, c’è Bologna-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 26 febbraio 2023) Le formaizoni ufficiali di Bologna-Inter, match della ventiquattresima giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio Renato Dall’Ara dove tra poco scenderanno in campo Bologna e Inter nel match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2022/2023. Da pochi minuti i due allenatori, Thiago Motta e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, eccole: Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 4 Sosa, 26 Lucumi, 50 Cambiaso; 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 21 Soriano; 99 Barrow. A disposizione: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 5 Soumaoro, 6 Moro, 17 Medel, 18 Raimondo, 20 Aebischer, 22 Lykogiannis, 25 Pyyhtia, 29 De Silvestri, 77 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Le formaizonidi, match della ventiquattresima giornata dellaA Tutto pronto allo stadio Renato Dall’Ara dove tra poco scenderanno in camponel match valido per la ventiquattresima giornata dellaA 2022/2023. Da pochi minuti i due allenatori, Thiago Motta e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 4 Sosa, 26 Lucumi, 50 Cambiaso; 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 21 Soriano; 99 Barrow. A disposizione: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 5 Soumaoro, 6 Moro, 17 Medel, 18 Raimondo, 20 Aebischer, 22 Lykogiannis, 25 Pyyhtia, 29 De Silvestri, 77 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Nel frattempo c’è un serie che va in onda da anni ed è sempre al passo coi tempi su tanti temi. Ieri un bel monolog… - bihothoe : Con le vicende di questi giorni ( compreso questa ) è stato dimostrato che la salama avesse ragione ( non c’erano d… - LLamcaj : RT @MatthijsPog: ???? Kenan Yildiz sta stregando la Juventus. Già 12 goal e 6 assist all'attivo. Già dalle prossime gare Kenan potrebbe figur… - sole24ore : ?? Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da no… - mariogrecociro1 : @Juventina962 La serie B..o la C e vicina molto vicina..verranno tolti i titoli Rubati siete la vergogna del mondo.… -