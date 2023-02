Serie A, Bologna-Inter 0 a 0: padroni di casa pericolosi nei primi 45 minuti (Di domenica 26 febbraio 2023) Termina il primo tempo allo Stadio Dall’Ara con un campo non in perfette condizioni ma che ha visto dominare, per la maggior parte del tempo la squadra di casa, il Bologna, al quale è stato anche annullato un gol, giustamente, segnato da Barrow. Anche l’Inter è riuscita ad affacciarsi verso la porta protetta da Skorupski, senza creare seri pericoli al portiere polacco. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Termina il primo tempo allo Stadio Dall’Ara con un campo non in perfette condizioni ma che ha visto dominare, per la maggior parte del tempo la squadra di, il, al quale è stato anche annullato un gol, giustamente, segnato da Barrow. Anche l’è riuscita ad affacciarsi verso la porta protetta da Skorupski, senza creare seri pericoli al portiere polacco. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #EmpoliNapoli Osimhen arriva a OTTO partite consecutive in gol in Serie A: ora ha davanti solo 11 Batistuta (Fior… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - Agenzia_Ansa : SERIE A | In campo Bologna-Inter #ANSA - TuttoMercatoWeb : Il Bologna spaventa l'Inter ma non basta: 0-0 all'intervallo sotto la pioggia al Dall'Ara - infoitsport : Bologna-Inter Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE -