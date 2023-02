Serate d’organo a San Quirino dal 2 marzo

(Di domenica 26 febbraio 2023) Di rilievo internazionale il cartellone dell’edizione 2023 delle tradizionaliorganizzate dalla Parrocchia di Sanin collaborazione con l’Accademia Organistica Udinese nelle due chiese di via Gemona. Come da tradizione, saranno tre i concerti che animeranno il mese di, tutti ad ingresso libero. Si comincia giovedì 2, alle 20.45, dove nella chiesa antica l’organista inglese Roger Sayer proporrà un variegato programma che spazia dagli splendori barocchi di Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel fino ad arrivare alle recenti e raffinate sonorità della Toccata Primi Toni del compositore danese Einat Sark (1921-2005). Nella seconda parte del concerto, nella chiesa nuova, verranno invece evidenziate le più romantiche colorazioni dell’organo grande, con la maestosa ...

