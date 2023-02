"Senza dire niente". Costanzo, Iacchetti crolla davanti alla Toffanin (Di domenica 26 febbraio 2023) "Se n'è andato così, Senza dire niente a nessuno": Enzo Iacchetti non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Nel ricordare Maurizio Costanzo, venuto a mancare venerdì scorso a 84 anni, il conduttore ha parlato con la voce rotta dal pianto. E a un certo punto è stato costretto a fermarsi per via delle lacrime. "Mancherà un casino", è riuscito a dire alla fine. Iacchetti, insomma, è letteralmente scoppiato in lacrime davanti alla conduttrice. Dal suo viso si vedeva quanto fosse addolorato per la perdita di Costanzo, di cui era molto amico. Basti pensare che il conduttore di Striscia la Notizia ha presenziato a ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) "Se n'è andato così,a nessuno": Enzonon è riuscito a trattenere le lacrime durante l'intervista con Silviaa Verissimo su Canale 5. Nel ricordare Maurizio, venuto a mancare venerdì scorso a 84 anni, il conduttore ha parlato con la voce rotta dal pianto. E a un certo punto è stato costretto a fermarsi per via delle lacrime. "Mancherà un casino", è riuscito afine., insomma, è letteralmente scoppiato in lacrimeconduttrice. Dal suo viso si vedeva quanto fosse addolorato per la perdita di, di cui era molto amico. Basti pensare che il conduttore di Striscia la Notizia ha presenziato a ben ...

