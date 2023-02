Selfie davanti alla bara di Maurizio Costanzo (video), scoppia la polemica. L’ira di Rita Dalla Chiesa (Di domenica 26 febbraio 2023) “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un Selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo”. A scriverlo su twitter è Rita Dalla Chiesa, ma sono in tanti sui social a stigmatizzare chi, recatosi alla camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio, non ha esitato di fronte al lutto e ha chiesto un Selfie a Maria De Filippi. I Selfie con la De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo La scena, immortalata dalle videocamere di molti siti web, mostra Maria De Filippi fermarsi brevemente con gli ammiratori arrivati per l’addio al giornalista, stringere molte mani e prestarsi con garbo anche ad alcuni Selfie. Una richiesta ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 febbraio 2023) “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi uncon Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #”. A scriverlo su twitter è, ma sono in tanti sui social a stigmatizzare chi, recatosicamera ardente diin Campidoglio, non ha esitato di fronte al lutto e ha chiesto una Maria De Filippi. Icon la De Filippi nella camera ardente diLa scena, immortalata dallecamere di molti siti web, mostra Maria De Filippi fermarsi brevemente con gli ammiratori arrivati per l’addio al giornalista, stringere molte mani e prestarsi con garbo anche ad alcuni. Una richiesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Selfie davanti alla bara di Maurizio Costanzo (video), scoppia la polemica. L’ira di Rita Dalla Chiesa… - patripatty5 : RT @Libero_official: #RitaDallaChiesa sui social critica chi si è fatto i selfie con #MariaDeFlippi davanti alla bara di #Costanzo: 'Ecco l… - heresalexiis : RT @anadiomenee: maria, per rispetto a chi si fa ore di coda per rendere omaggio a costanzo, si mette davanti alla sua bara e stringe le ma… - fabcet : Vedo molto tweets di gente scandalizzata perché ci sono ignoranti che chiedono selfie alla De Filippi davanti alla… - JaynoG1 : @DVD23690077 @semprevane Come si puo accettare di fare un selfie davanti a tuo marito morto ieri ma vada affareincu… -