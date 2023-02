Selfie con Maria De Filippi davanti alla bara di Costanzo: la dignità e la vergogna – VIDEO (Di domenica 26 febbraio 2023) Mentre è in corso la camera ardente allestita in Campidoglio e che accoglie le esequie di Maurizio Costanzo, succede qualcosa che stona fortemente con il cordoglio generale. In tv va in scena il ricordo e l’omaggio al compianto giornalista e conduttore tv, mentre a pochi passi dalla sua bara c’è chi chiede Selfie a Maria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 febbraio 2023) Mentre è in corso la camera ardente allestita in Campidoglio e che accoglie le esequie di Maurizio, succede qualcosa che stona fortemente con il cordoglio generale. In tv va in scena il ricordo e l’omaggio al compianto giornalista e conduttore tv, mentre a pochi passi dsuac’è chi chiede... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

