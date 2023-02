Selfie con Maria alla camera ardente di Maurizio Costanzo, scoppia la bufera (Di domenica 26 febbraio 2023) “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un Selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo”. A scriverlo su twitter è Rita Dalla Chiesa, ma sono in tanti sui social a stigmatizzare chi, recatosi alla camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio, non ha esitato di fronte al lutto e ha chiesto un Selfie a Maria De Filippi. La scena, immortalata dalle videocamere di molti siti web, mostra Maria De Filippi fermarsi brevemente con gli ammiratori arrivati per l’addio al giornalista, stringere molte mani e prestarsi con garbo anche ad alcuni Selfie. Una richiesta giudicata più che invadente e inopportuna da molti utenti di twitter: “Ho appena visto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023) “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi uncon… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #”. A scriverlo su twitter è Rita DChiesa, ma sono in tanti sui social a stigmatizzare chi, recatosidiin Campidoglio, non ha esitato di fronte al lutto e ha chiesto unDe Filippi. La scena, immortalata dalle videocamere di molti siti web, mostraDe Filippi fermarsi brevemente con gli ammiratori arrivati per l’addio al giornalista, stringere molte mani e prestarsi con garbo anche ad alcuni. Una richiesta giudicata più che invadente e inopportuna da molti utenti di twitter: “Ho appena visto ...

