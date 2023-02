Selfie con De Filippi alla camera ardente, bufera sui fan | FOTO (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche nella camera ardente allestita in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo qualcuno ha pensato di chiedere un Selfie a Maria De Filippi. Alcuni video postati sui social network hanno documentato le scene, con la conduttrice, moglie del grande giornalista, che si è trovata a posare con i fan. Immagini che hanno indignato molti utenti, tra cui Rita Dalla Chiesa: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un Selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre", ha scritto su Twitter la astorica conduttrice di Forum, attualmente deputata di Forza Italia. Il post ha generato commenti di diversa natura, alcuni utenti condividono lo sfogo di Dalla Chiesa, altri sottolineano che De Filippi avrebbe fatto meglio a sottrarsi ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche nellaallestita in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo qualcuno ha pensato di chiedere una Maria De. Alcuni video postati sui social network hanno documentato le scene, con la conduttrice, moglie del grande giornalista, che si è trovata a posare con i fan. Immagini che hanno indignato molti utenti, tra cui Rita DChiesa: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi uncon Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre", ha scritto su Twitter la astorica conduttrice di Forum, attualmente deputata di Forza Italia. Il post ha generato commenti di diversa natura, alcuni utenti condividono lo sfogo di DChiesa, altri sottolineano che Deavrebbe fatto meglio a sottrarsi ...

