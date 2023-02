Selfie alla camera ardente per Costanzo con Maria De Filippi, è polemica. La sua reazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Mentre tutta Italia piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, e le reti televisive lo ricordano unite, per una volta, dal grande dolore, c’è chi non perde occasione per un Selfie, nel momento più sconveniente. Infatti, in queste ore sono diventate virali le immagini di due persone che, durante l’ultimo saluto al giornalista e conduttore tv, alla camera ardente allestita in Campidoglio, ha osato, lasciateci passare il termine, chiedere un Selfie a Maria De Filippi. Un gesto davvero riprovevole, al quale la vedova, ancora sconvolta da quanto accaduto, non ha osato opporsi, mantenendo quella compostezza che la contraddistingue. Fioccano le polemiche sui social, di gente comune e di personaggi famosi, che parlando di mancanza di tatto e disumanità. Il ... Leggi su dilei (Di domenica 26 febbraio 2023) Mentre tutta Italia piange la scomparsa di Maurizio, e le reti televisive lo ricordano unite, per una volta, dal grande dolore, c’è chi non perde occasione per un, nel momento più sconveniente. Infatti, in queste ore sono diventate virali le immagini di due persone che, durante l’ultimo saluto al giornalista e conduttore tv,allestita in Campidoglio, ha osato, lasciateci passare il termine, chiedere unDe. Un gesto davvero riprovevole, al quale la vedova, ancora sconvolta da quanto accaduto, non ha osato opporsi, mantenendo quella compostezza che la contraddistingue. Fioccano le polemiche sui social, di gente comune e di personaggi famosi, che parlando di mancanza di tatto e disumanità. Il ...

