Seggi chiusi alle ore 20 | al via allo spoglio della schede

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Castellodannone : #Primarie Pd, chiusi i seggi. Affluenza attesa per le 21. Alle 22 i risultati - gaiaitaliacom : Primarie PD 2023 tra ottimismo e bisogno di una “cosa nuova”. Seggi chiusi con un milione di voti alle 20- - TV7Benevento : **Pd: chiusi seggi primarie, dalle 21 i primi dati a partire dall'affluenza** - - fanpage : Primarie del Partito democratico. Alle ore 20 chiusi i seggi, inizia immediatamente lo spoglio delle schede - _mattiafuse_ : RT @___rkomi____: ore 20:00 seggi chiusi domani si analizzerà la sconfitta di elly schlein congratulazioni a stefano bonaccini https://t.co… -

I 5.550in tutta Italia resteranno aperti fino alle 20. Anche l'ex sindaco di Rimini e ... Sceglie il nuovo segretario non in pochi, in tre o quattroin una stanza romana, ma aprendo le ...La quota più alta disi trova nello Stato di Imo, dove saranno inagibili 28. Di recente, inoltre, circa 800 urne e oltre 200 cabine di voto sono state distrutte in un attacco ...

Corsa per la segreteria Dem. Seggi chiusi, al via lo spoglio. Sfida Elly Schlein-Stefano Bonaccini - Attesa per i risultati in quartier generale Schlein - Attesa per i risultati in quartier generale Schlein RaiNews

Affluenza e risultati delle Primarie Pd 2023, quando inizia lo spoglio ... Fanpage.it

Pd, domenica le primarie, ecco i seggi dove votare a Siena e provincia Siena News

PRIMARIE DEL PD…SEGGI CHIUSI A SESSA E A ... Appia Polis

Primarie PD 2023, affluenza e risultati in diretta: chi ha vinto tra ... Fanpage.it

13:17:03 Alla fine il doppio seggio a Sessa Aurunca non c’è stato. Lo spazio di piazza San Giovanni individuato per consentire il voto alle primarie del Pd non è stato aperto. Elettori e simpatizzanti ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-dc028f3d-1b6f-c4a6-f245-228f41536e ...