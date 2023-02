Se ti svegli spesso tra le 3 e le 5 del mattino c’è un serio motivo: cosa vuole il tuo corpo (Di domenica 26 febbraio 2023) cosa penseresti se ti dicessi che se ti svegli spesso tra le 3 e le 5 del mattino c’è un serio motivo? Ecco che cosa vuole dirti il tuo corpo. spesso e volentieri capita di non riuscire a dormire bene la notte e di svegliarsi continuamente a più riprese. Nulla di strano, se non che ti sei accorto che tendi a svegliarti sempre intorno allo stesso orario. In particolare, sai che cosa vuol dire se ti alzi ogni notte tra le 3 e le 5 del mattino? Quando lo scoprirai non riuscirai davvero a credere ai tuoi occhi! È il tuo corpo che sta cercando di trasmetterti questo segnale ben preciso. cosa significa se ti ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 febbraio 2023)penseresti se ti dicessi che se titra le 3 e le 5 delc’è un? Ecco chedirti il tuoe volentieri capita di non riuscire a dormire bene la notte e diarsi continuamente a più riprese. Nulla di strano, se non che ti sei accorto che tendi aarti sempre intorno allo stesso orario. In particolare, sai chevuol dire se ti alzi ogni notte tra le 3 e le 5 del? Quando lo scoprirai non riuscirai davvero a credere ai tuoi occhi! È il tuoche sta cercando di trasmetterti questo segnale ben preciso.significa se ti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaloQuico : @LukeDuke1268 Purtroppo è proprio così, ma spesso i figli sono ancora più svegli è vanno oltre scoprendo le tendenz… - vc8706480 : @FrancescoMenon @GiancarloDeRisi Ha ragione sbagliavo. Era già candidata. Le comari come vede spesso azzeccano. Que… - solarenergy76 : @fabcet a me piace ricordarlo cosi', questa storia me la leggo spesso.. - pipmosto : @Kappa7818 @LafaelReao @belottiano ma ti svegli? ho scritto spesso a parte quel grave infortunio i guai fisici di n… - micheleguglie : @Guglielmo1714 Il pacifismo lo condivido e il Vero Progresso Umano è in tempo di pace. Ma il progresso scientifico-… -