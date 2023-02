Se l’amore impossibile diventa terapeutico

Se l’amore (im)possibile diventa terapeutico (Di domenica 26 febbraio 2023) Negli anni del governo Thatcher, in un’Inghilterra fortemente razzista, una cassiera depressa di in un cinema decadente si innamora di un giovane di colore che fa la maschera. Insieme provano a vincere nella vita, soli contro tutto. Il regista Sam Mendes, autore di capolavori come American Beauty, racconta a Panorama il suo ultimo film Empire of light di cui è anche sceneggiatore. «Durante la lunga chiusura dei cinema a causa della pandemia, quando nessuno poteva uscire di casa, mi è venuto l’impulso di scrivere un film, una cosa che non faccio praticamente mai» racconta Sam Mendes, 57 anni, regista britannico autore di capolavori come American Beauty e Revolutionary Road, ma anche di ben due Bond film girati di seguito, Skyfall e Spectre. «È stato così che è venuta fuori la sceneggiatura di Empire of Light». Film acclamato nei festival e al cinema dal 2 marzo. Siamo in una ... Leggi su panorama (Di domenica 26 febbraio 2023) Negli anni del governo Thatcher, in un’Inghilterra fortemente razzista, una cassiera depressa di in un cinema decadente si innamora di un giovane di colore che fa la maschera. Insieme provano a vincere nella vita, soli contro tutto. Il regista Sam Mendes, autore di capolavori come American Beauty, racconta a Panorama il suo ultimo film Empire of light di cui è anche sceneggiatore. «Durante la lunga chiusura dei cinema a causa della pandemia, quando nessuno poteva uscire di casa, mi è venuto l’impulso di scrivere un film, una cosa che non faccio praticamente mai» racconta Sam Mendes, 57 anni, regista britannico autore di capolavori come American Beauty e Revolutionary Road, ma anche di ben due Bond film girati di seguito, Skyfall e Spectre. «È stato così che è venuta fuori la sceneggiatura di Empire of Light». Film acclamato nei festival e al cinema dal 2 marzo. Siamo in una ...

