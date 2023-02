Se il cibo viene brevettato (Di domenica 26 febbraio 2023) Ogni anno, al mondo, oltre tremila prodotti della natura vengono modificati e «protetti» con royalties che garantiscono super introiti a un pugno di multinazionali. A farne le spese, miliardi di contadini che li coltivano. È la nuova battaglia del grano, ma anche dei fagioli, del pomodoro, dei broccoli, del salmone, della frutta. Si combatte a colpi di brevetti. Pare difficile mettere la «privativa» - la protezione di legge che tutela gli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali - a ciò che la natura crea. L’uomo però lo trasforma, lo modifica: non di rado per fare utili. Ogni anno sono più di 3.300 nuove varietà vegetali nel mondo protette da brevetto: tra prodotti agricoli e piante ornamentali. I più attivi sono gli olandesi. Uno dei segmenti dove più acuta è la lotta tra business e ricerca è quello dei cereali. E lo stop agli Ogm serve anche ad arginare questa esplosione ... Leggi su panorama (Di domenica 26 febbraio 2023) Ogni anno, al mondo, oltre tremila prodotti della natura vengono modificati e «protetti» con royalties che garantiscono super introiti a un pugno di multinazionali. A farne le spese, miliardi di contadini che li coltivano. È la nuova battaglia del grano, ma anche dei fagioli, del pomodoro, dei broccoli, del salmone, della frutta. Si combatte a colpi di brevetti. Pare difficile mettere la «privativa» - la protezione di legge che tutela gli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali - a ciò che la natura crea. L’uomo però lo trasforma, lo modifica: non di rado per fare utili. Ogni anno sono più di 3.300 nuove varietà vegetali nel mondo protette da brevetto: tra prodotti agricoli e piante ornamentali. I più attivi sono gli olandesi. Uno dei segmenti dove più acuta è la lotta tra business e ricerca è quello dei cereali. E lo stop agli Ogm serve anche ad arginare questa esplosione ...

