"Scusate, non volevo piangere così". Verissimo, il dolore atroce di Luca Laurenti: "Adesso sono solo" (Di domenica 26 febbraio 2023) Attimi di grande commozione a Verissimo, durante lo speciale su Maurizio Costanzo. Come molti sanno, Luca Laurenti ha lavorato a lungo con il conduttore tv, almeno 10 anni a Buona Domenica. Ospite di Silvia Toffanin, è rimasto sconvolto dalla morte del suo mentore e amico e si è commosso in diretta: "Costanzo per me è famiglia, ho vissuto con lui nove anni di Buona Domenica. Avevo fatto le prove per non piangere, ma non ci riesco, Scusate". Ancora Laurenti: "In questi momenti mi sento come un equilibrista fra le mie lacrime, ma per quanto io possa raccontare le cose più belle, ma io queste cose le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere qui davanti a tutti. Io le cose più belle, come le canzoni che scrivo, le parole non dette, i segreti racchiusi, ...

