Scudetto Napoli, l'Inter offre un altro bonus: la partita dell'aritmetica (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino alla vittoria dello Scudetto. Gli azzurri anche ieri sono usciti vincitori da una partita complessa contro l'Empoli al Castellani e si sono portati a +18 dall'Inter, seconda in classifica. Oggi i nerazzurri sono scesi in campo contro il Bologna per cercare di tenere il più possibile il passo ma soprattutto di tenere distanti le squadre inseguitrici. Bologna Inter ha offerto un altro bonus al Napoli per avvicinarsi ancora di più allo Scudetto. I nerazzurri sono usciti sconfitti dalla gara del Dall'Ara e hanno regalato la chance al Napoli di vincere il campionato con largo anticipo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FaktaSepakbola : FT | #SerieA Bologna 1-0 Inter ?? Riccardo Orsolini 76' Selamat yaa Napoli atas scudetto nya musim ini ?? - ZZiliani : Ditemi voi se non sarebbe giusto assegnare lo scudetto 2018 al #Napoli e cancellare tutti i 9 scudetti 2012-2020 ta… - claudioguerrini : L’arbitro di #JuveNantes è il cugino di @realvarriale. Che certamente ora scriverà che il rigore non c’era. Scontat… - cescon_maurizio : Con la sconfitta dell’#Inter a #Bologna, la concorrenza al Napoli capolista si sta squagliando come neve al sole… a… - IlCastiga : RT @alessan28580338: Amche quest anno ci siamo salvati,complimenti al Napoli per lo scudetto.Inzaghi non sei da Inter,buona giornata a tutti -