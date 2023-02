Scoppia la bufera davanti alla bara di Costanzo | il gesto che indigna tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sconcerto per quanto successocamera ardente di Maurizio. Qualcuno, come si vede in alcune foto sui social, ha chiesto un selfievedova Maria De Filippi. Proprio a pochi metri ddel giornalista. Dunque, invece di raccogliersi nel dolore e riservare un pensiero al compianto conduttore, ecco che c'è chi ha pensato solo a uno scatto con la conduttrice di Mediaset. Richieste che hannotosui social, scatenando una valanga di critiche. La De Filippi ha concesso queste foto ai fan, probabilmente per evitare situazioni spiacevoli. Due i casi ravvisati: in un caso a chiedere la foto è stato un uomo, in un altro una donna. La questione sta già facendo parecchio discutere. In molti sui social hanno ritenuto “vergognosa” la ...