Sconfitta casalinga per l’Atletico Battipaglia contro il Real Vatolla (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica amara per l’Atletico Battipaglia. Dopo quattro risultati utili consecutivi, gli uomini di mister Barone si fermano sul campo casalingo dello stadio “Luigi Pastena” di Battipaglia, incassando una Sconfitta contro il Real Vatolla maturata soltanto negli istanti finali dell’incontro. Partita poco felice per i gialloblù. Verso la metà del primo tempo sono stati necessari due cambi: il primo, quello di Wetane, che ha accusato seri problemi di salute e che attualmente è in stretta osservazione, e di Sica, in seguito ad un colpo incassato al ginocchio. Match difficile da sbloccare per i padroni di casa. Il vantaggio per il Vatolla è arrivato nella seconda frazione di gioco attraverso una rete di Torre, a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica amara per. Dopo quattro risultati utili consecutivi, gli uomini di mister Barone si fermano sul campo casalingo dello stadio “Luigi Pastena” di, incassando unailmaturata soltanto negli istanti finali dell’in. Partita poco felice per i gialloblù. Verso la metà del primo tempo sono stati necessari due cambi: il primo, quello di Wetane, che ha accusato seri problemi di salute e che attualmente è in stretta osservazione, e di Sica, in seguito ad un colpo incassato al ginocchio. Match difficile da sbloccare per i padroni di casa. Il vantaggio per ilè arrivato nella seconda frazione di gioco attraverso una rete di Torre, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiVeneto : Pesante sconfitta casalinga per i biancorossi e vetta della classifica più distante #ioseguoTgr #vicenza - Italo282560911 : @FBiasin Anche l'impegno in Supercoppa per giustificare la sconfitta casalinga con l'Empoli e magari pure oggi!! - tabellamercatob : Ieri panchine #SerieB #Ternana: dopo la sconfitta casalinga contro il #Cittadella si è dimesso l’allenatore Aureli… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Terza sconfitta consecutiva (seconda casalinga) per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2023. Sul prato… - tabellamercatob : Panchine #SerieB #Ternana: si è dimesso l’allenatore Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta casalinga contro il… -