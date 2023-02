Sci freestyle | Mondiali 2023 | Kingsbury e Laffont trionfano anche nelle dual moguls a Bakuriani

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tutti in piedi per due autentiche leggende. Mikaele Perrinehanno infatti vinto la medaglia d’oro, località georgiana che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi sci, regolando in big final rispettivamente lo svedese Walter Wallberg e la statunitense Jaelin Kauf. Il canadese si è reso di un atto finale estremamente avvincente, intavolando con la complicità dello scandinavo un vìs-a-vìs di alto rilievo, terminato con il punteggio di 19 a 16. A piazzarsi invece sul gradino più basso del podio ci ha pensato Matt Graham che, seppur con una velocità inferiore, ha approfittato della sbavatura commessa nella seconda sezione dal kazako Pavel ...