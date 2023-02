Sci di fondo, team sprint maschile e femminile oggi in tv: programma, orari e diretta streaming Mondiali Planica 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il programma con gli orari e la diretta streaming del team sprint maschile e femminile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. Si torna in pista per la gara sulla quale gli azzurri puntano di più, come dichiarato da Federico Pellegrino. Appuntamento oggi, domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 13.30. IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO SEGUI LA diretta diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilcon glie ladeldi sci diai. Si torna in pista per la gara sulla quale gli azzurri puntano di più, come dichiarato da Federico Pellegrino. Appuntamento, domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 13.30. IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO SEGUI LAtv – Le gare verranno trasmesse intv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre lasarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+. SportFace.

