Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: straordinario argento di Pellegrino e De Fabiani nella team sprint

Meravigliosa medaglia d'argento per l'Italia nella team sprint maschile di sci di fondo ai Mondiali di Planica, in Slovenia. Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino si arrendono solamente alla super favorita Norvegia, che conquista l'oro con Paal Golberg e Johannes Klaebo. Sul gradino più basso del podio invece ci sale la Francia di Renaud Jay e Richard Jouve. Una prestazione ai limiti della perfezione da parte dei due azzurri, sin dai primi metri di gara tra le prime tre posizioni. Poi, in ultima frazione, Chicco Pellegrino prova il tutto per tutto e per qualche istante fa sognare i tifosi azzurri, non solo staccando il transalpino Jouve, ma andando a riprendere e affiancare il fenomenale Klaebo.

