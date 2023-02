Sci di fondo, Mondiali Planica 2023. Nella team sprint maschile l’Italia “vede” la medaglia. Arriverà il podio azzurro? (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio sarà conferito il X titolo iridato maschile della sprint a coppie, o team sprint, se si vuole usare la denominazione ufficiale di una competizione nata a metà degli anni ’90 e inserita nei Mondiali a cominciare dal 2005. Questa prova ha quindi raggiunto la “maggiore età”, pur senza essere mai maturata davvero. Nel 2023 si gareggerà per la sesta volta a skating, mentre in quattro occasioni si è usata la tecnica classica. La sprint a coppie maschile è diventata terreno di conquista della Norvegia, capace di issarsi a quota 5 affermazioni. Gli scandinavi si sono peraltro fregiati di tre delle ultime quattro medaglie d’oro messe in palio (2005, 2009, 2015, 2019, 2021). Solo la Russia ha recentemente spezzato l’egemonia norvegese, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio sarà conferito il X titolo iridatodellaa coppie, o, se si vuole usare la denominazione ufficiale di una competizione nata a metà degli anni ’90 e inserita neia cominciare dal 2005. Questa prova ha quindi raggiunto la “maggiore età”, pur senza essere mai maturata davvero. Nelsi gareggerà per la sesta volta a skating, mentre in quattro occasioni si è usata la tecnica classica. Laa coppieè diventata terreno di conquista della Norvegia, capace di issarsi a quota 5 affermazioni. Gli scandinavi si sono peraltro fregiati di tre delle ultime quattro medaglie d’oro messe in palio (2005, 2009, 2015, 2019, 2021). Solo la Russia ha recentemente spezzato l’egemonia norvegese, ...

