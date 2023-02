Sci di fondo, Mondiali Planica 2023. Il duopolio scandinavo continuerà a dettare legge nella Team Sprint femminile? (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio a Planica verrà assegnato il X titolo mondiale femminile della Team Sprint, o Sprint a coppie che dir si voglia. Questa prova è stata concepita a metà degli anni ’90 ed è stata aggiunta al programma iridato a partire dal 2005, pur senza mai riuscire a “sfondare” per davvero. Quale sia il suo destino è impossibile dirlo, ma vale per tutti i format. In questo 2023 si gareggerà a skating, come già avvenuto nel 2005, 2007, 2013, 2015 e 2021. Le altre quattro competizioni sono invece andate in scena in alternato. Storicamente la Team Sprint femminile è terreno di conquista dei Paesi nordici. Si sono infatti imposte 3 volte a testa la Norvegia (2005, 2015, 2017) e la Svezia (2011, 2019, 2021). Cionondimeno, bisogna ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio averrà assegnato il X titolo mondialedella, oa coppie che dir si voglia. Questa prova è stata concepita a metà degli anni ’90 ed è stata aggiunta al programma iridato a partire dal 2005, pur senza mai riuscire a “sfondare” per davvero. Quale sia il suo destino è impossibile dirlo, ma vale per tutti i format. In questosi gareggerà a skating, come già avvenuto nel 2005, 2007, 2013, 2015 e 2021. Le altre quattro competizioni sono invece andate in scena in alternato. Storicamente laè terreno di conquista dei Paesi nordici. Si sono infatti imposte 3 volte a testa la Norvegia (2005, 2015, 2017) e la Svezia (2011, 2019, 2021). Cionondimeno, bisogna ...

