Sci di fondo Mondiali Planica 2023 | De Fabiani-Pellegrino | “È stata una giornata stupenda”

(Di domenica 26 febbraio 2023) “La, ognuno ha fatto del suo meglio. Sono molto contento perché una medaglia è qualcosa di diverso dalla Coppa del Mondo, ci sono pressioni diverse”. Così Francesco Deha commentato la medaglia d’argento conquinella team sprint a tecnica libera deidiinsieme a Federico. “Sono molto contento di come ho gestito le energie, anche perché la gara ètirata fin dall’inizio. Non mi sono neppure reso conto che ci siamo staccati così facilmente rispetto alle squadre alle spalle. Sapevamo che questo era un giorno su cui puntare e ci siamo riusciti. Un conto è puntare su una gara, un altro è riuscirsci”, ha poi aggiunto l’azzurro. “In questo format di ...

Lodiè un altro sport in cui spesso si è faticato dopo le grandi imprese degli anni '90 e '00. Negli ultimi anni un campione come Chicco Pellegrino ci ha spesso tenuto a galla e si è ...Nella gara del team sprint femminile didiai Mondiali di Planica, la Svezia ha conquistato l'oro battendo Norvegia e Stati Uniti. Il duo elvetico formato da Faehndrich e Weber ha chiuso al 5o posto, non confermando il bronzo dell'...

C'è la qualificazione alla finale della team sprint a tecnica libera dei Mondiali di Planica per l'Italia. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani concludono la qualificazione al sesto posto e si a ...