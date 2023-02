Sci di fondo | Mondiali 2023 | Pellegrino e De Fabiani centrano la finale nella team sprint | Norvegia sugli scudi

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) C’è la qualificazione alladellaa tecnica libera deidi Planica per l’Italia. Federicoe Francesco Deconcludono la qualificazione al sesto posto e si assicurano in maniera del tutto comoda l’ingresso nelle prime 15 posizioni, quelle che valgono l’ingresso nell’ultimo atto, che vedremo in scena alle 14:00. Per quanto riguarda De, performance conservativa con il tempo di 2’48?3, decisamente riscattata dal 2’43?3 diche è, in assoluto, il quarto miglior tempo prendendo in considerazione tutti i 68 in gara. Complessivo degli azzurri: 5’31?72. A comandare è la, con Johannes Hoesflot Klaebo e Paal Golberg che stampano i due migliori tempi, rispettivamente 2’39?2 e ...