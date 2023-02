Sci: Brignone, 'contentissima del 2° posto, non facevo così bene in discesa da anni' (Di domenica 26 febbraio 2023) Crans Montana, 26 feb. -(Adnkronos) - “Mi spiace un po' di non aver fatto il superG in queste condizioni ma sono contentissima. Non facevo così bene discesa, da tre/quattro anni. Erano due giorni che attendevamo e normalmente quando ci sono queste condizioni riesco sempre a far bene, ad attivarmi". così Federica Brignone dopo il 2° posto nella discesa di Coppa del mondo di Crans Montana. "Non è servita a nulla la prova, le condizioni sono completamente cambiate e chi ha saputo adattarsi meglio ha fatto il risultato. Nel prossimo week-end ci sono due superG e una discesa: vedrò cosa fare per la discesa e cercherò di fare il massimo nei superG ai quali tengo moltissimo", ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Crans Montana, 26 feb. -(Adnkronos) - “Mi spiace un po' di non aver fatto il superG in queste condizioni ma sono. Non, da tre/quattro. Erano due giorni che attendevamo e normalmente quando ci sono queste condizioni riesco sempre a far, ad attivarmi".Federicadopo il 2°nelladi Coppa del mondo di Crans Montana. "Non è servita a nulla la prova, le condizioni sono completamente cambiate e chi ha saputo adattarsi meglio ha fatto il risultato. Nel prossimo week-end ci sono due superG e una: vedrò cosa fare per lae cercherò di fare il massimo nei superG ai quali tengo moltissimo", ...

