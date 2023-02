Sci alpino, Sofia Goggia: “Una discesa con i baffi, Elena Fanchini sarà sempre nel mio cuore” (Di domenica 26 febbraio 2023) Una vittoria significativa. Sofia Goggia si è imposta nella discesa femminile di Crans Montana (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. La campionessa bergamasca, dopo un periodo complicato costellato dalla delusione nei Mondiali di Meribel (Francia), è riuscita a voltare pagina, ritrovando il gusto del successo quando non era così scontato. Goggia, infatti, era caduta nell’unica prova disputata sulle nevi elvetiche per le condizioni meteorologiche tutt’altro che favorevoli. Meteo che anche oggi ha fatto non pochi capricci, considerando il via ritardato per la nebbia. Tutte situazioni non facili da gestire che però Sofia è riuscita ad assorbire da vera campionessa, in una giornata dai colori azzurri stupenda, visto che alle sue spalle ha terminato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Una vittoria significativa.si è imposta nellafemminile di Crans Montana (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. La campionessa bergamasca, dopo un periodo complicato costellato dalla delusione nei Mondiali di Meribel (Francia), è riuscita a voltare pagina, ritrovando il gusto del successo quando non era così scontato., infatti, era caduta nell’unica prova disputata sulle nevi elvetiche per le condizioni meteorologiche tutt’altro che favorevoli. Meteo che anche oggi ha fatto non pochi capricci, considerando il via ritardato per la nebbia. Tutte situazioni non facili da gestire che peròè riuscita ad assorbire da vera campionessa, in una giornata dai colori azzurri stupenda, visto che alle sue spalle ha terminato ...

