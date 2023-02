Sci alpino | Sofia Goggia diventa l’italiana più vincente della storia in Coppa del Mondo Staccata Federica Brignone

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023)ha vinto la discesa libera di Crans Montana e si è issata in solitaria al comandoclassifica delle italiane più vincenti nelladeldi sci. La bergamasca ha firmato il 22mo sigillosua gloriosa carriera: 17 in discesa libera e 5 in superG. La Campionessa Olimpica di discesa a PyeongChang nel 2018 e argento a Pechino 2022 ha giganteggiato sulla pista svizzera e ha così staccatoin testa alla speciale graduatoria.ha riscattato l’amarezza per l’inforcata ai Mondiali e si è tolta questa soddisfazione in terra elvetica. Si preannuncia uno spettacolare testa a testa tra le due azzurre in ...