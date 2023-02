Sci alpino, SCACCO MATTO! Sofia Goggia vince a Crans Montana davanti a Federica Brignone! Italia epica, Coppa di discesa ad un passo! (Di domenica 26 febbraio 2023) Crans Montana si tinge d’azzurro. Straordinaria doppietta dell’Italia nella discesa svizzera, con Sofia Goggia che vince e con Federica Brignone subito alle sue spalle. Goggia cancella la delusione del Mondiale e ottiene ventiduesima vittoria della carriera, mentre Brignone torna sul podio nella specialità oltre tre anni dopo l’ultima volta (seconda a Garmisch nel 2020). Si tratta della quarta doppietta per l’Italia in discesa libera, la seconda della stagione dopo quella di St.Moritz, quando vinse Elena Curtoni davanti proprio a Sofia Goggia. Una gara eccezionale quella odierna per Sofia e Federica, che sono rimaste ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)si tinge d’azzurro. Straordinaria doppietta dell’nellasvizzera, conchee conBrignone subito alle sue spalle.cancella la delusione del Mondiale e ottiene ventiduesima vittoria della carriera, mentre Brignone torna sul podio nella specialità oltre tre anni dopo l’ultima volta (seconda a Garmisch nel 2020). Si tratta della quarta doppietta per l’inlibera, la seconda della stagione dopo quella di St.Moritz, quando vinse Elena Curtoniproprio a. Una gara eccezionale quella odierna per, che sono rimaste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : ? FEDE GIGANTE ???? Brignone è d’argento ai Mondiali di sci alpino a Méribel in slalom gigante. ?? Seconda medaglia… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - a70199617 : #GRANDISSIMA alpino, SCACCO MATTO! Sofia Goggia vince a Crans Montana davanti a Federica Brignone! Italia epica, Co… - cuneodice : Sci alpino, scende la “valanga rosa” in libera: doppietta Goggia-Brignone. Bassino 15esima -