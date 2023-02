Sci alpino | Noel guida lo slalom di Palisades Tahoe Vinatzer a caccia della rimonta | Sala 11°

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si è appena conclusa la prima manche dellospeciale maschile di Coppa del Mondo di scisulla pista californiana di. Come ormai d’abitudine nella specialità, il grande tema che ha caratterizzato la manche è stato l’incredibile equilibrio tra gli atleti d’elite. Il miglior tempo è stato fatto segnare da un eccezionale Clementcon 52.19. Il francese è stato semplicemente perfetto nella parte finale del tracciato, in cui è riuscito a mettersi alle spalle tutti gli avversari. Il più vicino a lui è l’elvetico Daniel Yule che, sceso col pettorale 3, sembrava destinato a fare il miglior tempo di manche primaprova del trans. Vicinissimo anche il tedesco Linus Strasser che, a causa di un piccolo errore nel finale. si è piazzato ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Abbiamo dovuto aspettare un giorno, ma n'è valsa la pena: Sofia Goggia davanti a tutte a Crans Montana ??????… - ItaliaTeam_it : TUTTI CON LE AZZURRE! ?? ?? Alle 11 a Crans Montana si recupera la discesa libera annullata ieri. Sofia e le altre v… - Eurosport_IT : Doppietta Italiaaaaaaa ?????? #Goggia | #Brignone | #EurosportSCI - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (21:00) Sci Alpino (Sport) #StaseraInTV 26/02/2023 #PrimaSerata #scialpino @RaiSportweb - GuidaTVPlus : 26-02-2023 21:00 #RaiSport Sci Alpino - Coppa del Mondo 2022/23, Palisades Tahoe/USA: Slalom maschile, 1a manche… -

Clement Noel guida la classifica, dopo la prima manche, dello slalom speciale maschile di Palisades Tahoe , valido per la Coppa del Mondo di2022/23. Il francese ha chiuso con il crono di 52.19, precedendo di 7 centesimi lo svizzero Yule . Terza posizione invece per il tedesco Strasser, con 11 centesimi di troppo dalla testa. ...È grande Italia, quindi, coi primi due posti del podio occupati dalle punte di diamante dellofemminile. Sofia Goggia chiude il proprio percorso sulla pista svizzera in 1:26.81, tallonata ...

Sci alpino paralimpico, presentazione della tappa di Coppa del Mondo a Kitzbuehel la Repubblica

Sci alpino, GIGANTE MASCHILE PALISADES TAHOE 2023 OGGI in tv: orario e streaming SPORTFACE.IT

Sci alpino, primo posto agli studenteschi per le ragazze della Ricci Rieti Life

Dopo un altro ritardo dovuto al maltempo, l'Italia può festeggiare a Crans Montana. La discesa disputata in Svizzera viene infatti vinta da un'ottima Sofia Goggia, che chiude col tempo di 1.26.81 e pr ...Una vittoria significativa. Sofia Goggia si è imposta nella discesa femminile di Crans Montana (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. La campionessa bergamasca, dopo un ...