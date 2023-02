Sci alpino, Marco Schwarz conquista la prima vittoria in gigante a Palisades Tahoe. Odermatt battuto di 3 centesimi (Di domenica 26 febbraio 2023) La prima volta in gigante di Marco Schwarz. A Palisades Tahoe l’austriaco firma il primo della carriera nella specialità, sbloccando anche un digiuno dell’Austria che durava nelle discipline tecniche addirittura dal gennaio dello scorso anno, quando Johannes Strolz vinse ad Adelboden in slalom. Una vittoria arrivata in rimonta per Schwarz, che era quinto a metà gara, esaltandosi poi con una seconda manche eccezionale, soprattutto nella parte alta. Un successo anche sofferto, visto che Marco Odermatt ha concluso al secondo posto solamente a 3 centesimi dall’austriaco. Lo svizzero si è reso protagonista di un clamoroso recupero nella parte finale dove ha recuperato cinque decimi a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Lavolta indi. Al’austriaco firma il primo della carriera nella specialità, sbloccando anche un digiuno dell’Austria che durava nelle discipline tecniche addirittura dal gennaio dello scorso anno, quando Johannes Strolz vinse ad Adelboden in slalom. Unaarrivata in rimonta per, che era quinto a metà gara, esaltandosi poi con una seconda manche eccezionale, soprattutto nella parte alta. Un successo anche sofferto, visto cheha concluso al secondo posto solamente a 3dall’austriaco. Lo svizzero si è reso protagonista di un clamoroso recupero nella parte finale dove ha recuperato cinque decimi a ...

