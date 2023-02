Sci alpino, discesa femminile recupero domenica Crans Montana 2023 oggi in tv: orario e streaming (Di domenica 26 febbraio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv del recupero della discesa libera femminile di Crans Montana 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Si recupererà oggi, al posto del super-G, la discesa libera cancellata ieri a causa delle condizioni troppo pericolose della neve. Saranno ben nove le azzurre al via: Laura Pirovano, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone, Nadia e Nicol Delago, Elena Dolmen, Karoline Pichler e Roberta Melesi. Appuntamento questa mattina, domenica 26 febbraio, alle ore 11. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e su Eurosport 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv deldellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Si recupererà, al posto del super-G, lalibera cancellata ieri a causa delle condizioni troppo pericolose della neve. Saranno ben nove le azzurre al via: Laura Pirovano, Sofia Ga, Elena Curtoni, Federica Brignone, Nadia e Nicol Delago, Elena Dolmen, Karoline Pichler e Roberta Melesi. Appuntamento questa mattina,26 febbraio, alle ore 11. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e su Eurosport 1. SportFace.

