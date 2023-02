Schlein nuovo segretario del Pd. Bonaccini riconosce la sua vittoria (Di domenica 26 febbraio 2023) Bonaccini: "Ho telefonato a Elly e le ho fatto i complimenti" riconosce la vittoria di Schlein Il sogno del ribaltone (e l';esultanza relativa) prendono forma alle poco dopo le 8 e 30, nell'attesa che Elly Schlein arrivi allo Spazio Diamante, in via Prenestina, poco distante dal Pigneto, location in stile “zone gentrificate” come quella dove aveva lanciato la sua candidatura al Monk, al Portonaccio. E mentre i dati arrivano al cellulare del deputato Alessandro Zan, colui che per Schlein cura la parte dei diritti, vista anche la recente storia del ddl che ha portato il suo nome, si capisce che la festa potrebbe essere qui, e non in Emilia-Romagna: “Siamo avanti a Padova, siamo avanti a Venezia, siamo avanti in Lombardia”, dice Zan. Sorride Marco Furfaro, deputato e coordinatore ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 febbraio 2023): "Ho telefonato a Elly e le ho fatto i complimenti"ladiIl sogno del ribaltone (e l';esultanza relativa) prendono forma alle poco dopo le 8 e 30, nell'attesa che Ellyarrivi allo Spazio Diamante, in via Prenestina, poco distante dal Pigneto, location in stile “zone gentrificate” come quella dove aveva lanciato la sua candidatura al Monk, al Portonaccio. E mentre i dati arrivano al cellulare del deputato Alessandro Zan, colui che percura la parte dei diritti, vista anche la recente storia del ddl che ha portato il suo nome, si capisce che la festa potrebbe essere qui, e non in Emilia-Romagna: “Siamo avanti a Padova, siamo avanti a Venezia, siamo avanti in Lombardia”, dice Zan. Sorride Marco Furfaro, deputato e coordinatore ...

