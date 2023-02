Scherma, Mondiali fioretto Il Cairo 2023: oro Italia nella gara a squadre femminile, argento nel maschile (Di domenica 26 febbraio 2023) Una medaglia d’oro e una d’argento: questo l’ottimo bilancio dell’Italia ai Mondiali di Il Cairo 2023 per quanto concerne domenica 26 febbraio, giornata in cui si sono disputate le gare di fioretto a squadre. Bravissimo il quartetto femminile di Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto, le quali hanno battuto gli Stati Uniti in finale con un lottatissimo 45-43, conquistando il titolo nella manifestazione iridata. Prima di ciò, le azzurre avevano sconfitto il Giappone in semifinale (45-26), la Cina nei quarti di finale (45-29), Hong Kong agli ottavi di finale (45-18). La finale è stata giocata molto bene dalle ragazze e, nonostante il punteggio serratissimo, nessun parziale è terminato con uno svantaggio ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Una medaglia d’oro e una d’: questo l’ottimo bilancio dell’aidi Ilper quanto concerne domenica 26 febbraio, giornata in cui si sono disputate le gare di. Bravissimo il quartettodi Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto, le quali hanno battuto gli Stati Uniti in finale con un lottatissimo 45-43, conquistando il titolomanifestazione iridata. Prima di ciò, le azzurre avevano sconfitto il Giappone in semifinale (45-26), la Cina nei quarti di finale (45-29), Hong Kong agli ottavi di finale (45-18). La finale è stata giocata molto bene dalle ragazze e, nonostante il punteggio serratissimo, nessun parziale è terminato con uno svantaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Scherma, Mondiali fioretto Il Cairo 2023: oro per l'#Italia nella gara a squadre femminile, argento nel maschile - Roy00228471 : RT @giomalago: Presentato lo studio sull'impatto economico dei Mondiali di #Scherma Milano 2023. La conferma delle potenzialità che esprime… - Ticonsiglio : ??Mondiali Scherma Milano 2023: 200 assunzioni I Mondiali di scherma 2023 si svolgeranno a Milano e si stima che pot… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Fair play della giovane spadista italiana Adosini. In Francia, durante i Mondiali Under 20 di scherma, l'atleta è tornata… -