Scherma, Europei Cadetti e Giovani scherma 2023: Marco Mastrullo è d'oro nella sciabola U20! (Di domenica 26 febbraio 2023) Continuano ad arrivare trionfi azzurri da Tallinn, capitale dell'Estonia, dove si stanno disputando i Campionati Europei Cadetti e Giovani scherma 2023. Oggi è stato il turno dello sciabolatore Marco Mastrullo, in grado di imporsi nella categoria Under 20. La vittoria del foggiano è arrivata solo all'ultimissima stoccata nella tesissima finale contro l'ucraino Darii Lukashenko. Il percorso del neo-Campione d'Europa era iniziato con le vittorie convincenti tra 32esimi e 16esimi contro il tedesco Robert Piecha ed il bulgaro Viktor Filev prima del duro assalto contro l'azero Murad Akbarov, chiuso sul 15-12. Dopo essersi assicurato la medaglia vincendo il difficile quarto contro il bulgaro Todor Stoychev ...

