Scherma, Coppa del Mondo 2023: fiorettisti secondi a Il Cairo. L’Italia cede in finale al Giappone (Di domenica 26 febbraio 2023) Si chiude senza la vittoria il fine settimana a Il Cairo per L’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Dopo il secondo e terzo posto di Tommaso Marini e Davide Filippo, nella prova a squadre odierna il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi è stato sconfitto in finale dal Giappone per 45-43. Una finale molto combattuta e che aveva visto gli azzurri partire molto bene. Il sorprendente 9-1 di Iimura a Marini ha ribaltato l’inerzia, ma era stato proprio lo stesso Marini a riportare avanti L’Italia con un 7-3 su Matsuyama. Purtroppo nell’ultimo assalto Garozzo ha subito un 7-3 da Shikine, che ha regalato la vittoria al Giappone. In semifinale ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Si chiude senza la vittoria il fine settimana a Ilpernella tappa dideldi fioretto maschile. Dopo il secondo e terzo posto di Tommaso Marini e Davide Filippo, nella prova a squadre odierna il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi è stato sconfitto indalper 45-43. Unamolto combattuta e che aveva visto gli azzurri partire molto bene. Il sorprendente 9-1 di Iimura a Marini ha ribaltato l’inerzia, ma era stato proprio lo stesso Marini a riportare avanticon un 7-3 su Matsuyama. Purtroppo nell’ultimo assalto Garozzo ha subito un 7-3 da Shikine, che ha regalato la vittoria al. In semi...

