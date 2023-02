Scherma, Coppa del Mondo 2023: fiorettiste in trionfo a Il Cairo (Di domenica 26 febbraio 2023) Semplicemente dominanti. Dopo la doppietta nell’individuale (Favaretto prima e Batini seconda), le fiorettiste azzurre si prendono la vittoria anche nella prova a squadra della tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo. Il quartetto composto da Alice Volpi, Erica Cipressa, Francesca Palumbo e Martina Favaretto ha superato gli Stati Uniti per 45-43. Una finale bellissima e molto combattuta. Un 8-2 di Volpi a Weintraub ha permesso alle azzurre di prendere un margine di quattro stoccate. L’Italia ha difeso bene il vantaggio, chiudendo proprio con la toscana nell’ultimo assalto contro Lee Kiefer. Nessun problema in semifinale per l’Italia contro il Giappone. Le azzurre hanno sconfitto le nipponiche con un perentorio 45-29, aprendosi dunque la strada per la finale. Le asiatiche successivamente si sono comunque prese il terzo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Semplicemente dominanti. Dopo la doppietta nell’individuale (Favaretto prima e Batini seconda), leazzurre si prendono la vittoria anche nella prova a squadra della tappa didela Il. Il quartetto composto da Alice Volpi, Erica Cipressa, Francesca Palumbo e Martina Favaretto ha superato gli Stati Uniti per 45-43. Una finale bellissima e molto combattuta. Un 8-2 di Volpi a Weintraub ha permesso alle azzurre di prendere un margine di quattro stoccate. L’Italia ha difeso bene il vantaggio, chiudendo proprio con la toscana nell’ultimo assalto contro Lee Kiefer. Nessun problema in semifinale per l’Italia contro il Giappone. Le azzurre hanno sconfitto le nipponiche con un perentorio 45-29, aprendosi dunque la strada per la finale. Le asiatiche successivamente si sono comunque prese il terzo ...

